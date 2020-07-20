Телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, станцевала с Ибрагимовичем

Итальянская журналистка Дилетта Леотта опубликовала в своем Instagram видео танца с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. 38-летний шведский футболист на заднем плане хлопал в ладоши.

«Златан одобряет», — написала в Instagram Леотта.

28-летняя Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN. В сентябре прошлого года фанаты «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура чемпионата Италии с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.

Ее обожал Балотелли, а фанаты просили показать грудь. Интимные фото итальянской ведущей попали в сеть