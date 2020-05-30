Телеведущая, которую фанаты просили показать грудь, отреагировала на возобновление серии А
12:45
Известная итальянская телеведущая Дилетта Леотта выложила новый пост в Instagram. Журналистка порадовалось новостям о возобновлении чемпионата Италии.
«Дети, увидев мяч, начинают улыбаться ... Добро пожаловать обратно, чемпионат Италии», — написала в Instagram Леотта.
Ранее стало известно, что сериа А возобновится после приостановки из-за пандемии коронавируса 20-21 июня.
29 сентября 2019-го болельщики «Наполи» просили Дилетту показать грудь во время матча 6-го тура серии А с «Брешиа» (2:1), на что девушка ответила отказом.
28-летняя Дилетта Леотта работает на матчах серии А для стримингового сервиса DAZN с 2018 года. Она освещает матчи серии А и Кубка Италии.
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