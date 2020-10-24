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Татьяна Тарасова — Бузовой: «Оля, вы лучше! Вот и всё!»

20:45
Татьяна Тарасова. Фото скриншот Первого канала
Татьяна Тарасова. Фото скриншот Первого канала
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Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова похвалила певицу и телеведущую Ольгу Бузову за новый номер. Бузова в новом сезоне выступает в паре с Дмитрием Соловьевым. В новом выпуске дуэт показал номер под композицию Владимира Преснякова «Романс».

— Оля, вы лучше! Вот и всё! Лучше, увереннее, эмоциональней! — сказала Тарасова. — Поддержка, кстати, не была сорвана. Она была очень опасной, но сорвана не была. Единственное, что хват был там страшный, мы тут все испугались.

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