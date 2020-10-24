Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Навка похвалила телеведущую и певицу Ольгу Бузову за прогресс в ее выступлениях. Бузова выступает на шоу в паре с Дмитрием Соловьевым, сегодня дуэт представил номер под композицию Владимира Преснякова «Романс».

— Я всегда люблю личностей, которые не боятся меняться, находят новые краски, — сказала Навка в эфире Первого канала. — Мы заметили прогресс. Более уверенно стоишь на коньках. Небольшой сбой был после поддержки. Когда партнер вращает на такой скорости, порой даже опытному спортсмену прийти в себя. Безумно красивое платье, ты такая нежная, такая красивая.