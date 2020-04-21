«Такую девушку стоит носить на руках». Новое фото Солдатовой в шортах очаровало подписчиков
16:26
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии в своем Instagram. 21-летняя спортсменка показала подписчикам, как выглядит утров.
«Утро в обед, почему бы нет. 1/2?» — подписала снимки Солдатова, на которых она предстала в шортах и майке с изображением лисы.
«Вот такую девушку действительно стоит утром в обед носить на руках и сдувать с нее пылинки», — написали в комментариях под новым постом гимнастки.
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