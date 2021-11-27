«Такой источник инфекции рядом с мозгом». Жена Семака рассказала о проблемах со здоровьем

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, опубликовала новый пост в Instagram.

«Лет десять назад я лечила зуб в сомнительной поликлинике. Врач пробил гайморову пазуху, оставив внутри часть пломбировочного материала. Под это дело на отстоявшемся фундаменте поселилась грибная колония, за десять лет создавшая полноценный ЖК с развитой инфраструктурой, парками, фонтанами. Такой источник инфекции рядом с мозгом! Отличные новости! Теперь все встало на свои места! Один ответ на все вопросы — и про тату, и про танцы на катерах. Это была не я! Это были они. Грибы.

Сергей среагировал мгновенно, сказав, что не надо никакого вмешательства в живую природу. Неизвестно как поведет себя беспилотник, потерявший связь с главным штабом. Может все будет только хуже...», — написала Анна Семак.

Сергей и Анна Семак в браке с 2008 года. У пары четверо общих детей, в том числе приемная дочь.