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«Такие ноги нельзя прятать». Кастерова показала новые фото: тут идеально все

21:59
Анна Кастерова. Фото instagram.com
Анна Кастерова. Фото instagram.com
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Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram. Телеведущая показала показала несколько элементов своего гардероба.

«Домашняя мода. 1 или 2?» — подписала фото Кастерова.

На первом снимке Анна в голубом пиджаке и короткой белой юбке. На втором — в белых свободных штана и растегнутой кофте.

«Такие ноги нельзя прятать», — написали в комментариях под постом Кастеровой.

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