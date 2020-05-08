«Такие ноги нельзя прятать». Кастерова показала новые фото: тут идеально все

Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram. Телеведущая показала показала несколько элементов своего гардероба.

«Домашняя мода. 1 или 2?» — подписала фото Кастерова.

На первом снимке Анна в голубом пиджаке и короткой белой юбке. На втором — в белых свободных штана и растегнутой кофте.

«Такие ноги нельзя прятать», — написали в комментариях под постом Кастеровой.