«Такие мять и мять». Подписчики оценили новое фото синхронистки Субботиной в купальнике

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новые фотографии в Instagram.

Спортсменка выложила три фото из бассейна с отдыха в ОАЭ.

«Крайний выходной пролетел незаметно... Впереди 3 рабочих дня и домой», — подписала пост Субботина.

«Шикарная трешка. Такие мять и мять...» — написал в комментариях arturtrakhtenberg.

«Варя, ты — наш кумир навеки!» — добавил комментатор Дмитрий Губерниев.