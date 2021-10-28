«Такие мять и мять». Подписчики оценили новое фото синхронистки Субботиной в купальнике
11:33
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новые фотографии в Instagram.
Спортсменка выложила три фото из бассейна с отдыха в ОАЭ.
«Крайний выходной пролетел незаметно... Впереди 3 рабочих дня и домой», — подписала пост Субботина.
«Шикарная трешка. Такие мять и мять...» — написал в комментариях arturtrakhtenberg.
«Варя, ты — наш кумир навеки!» — добавил комментатор Дмитрий Губерниев.
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