Супруга Зобнина просит болельщиков "Спартака" поддержать Романа

Жена полузащитника "Спартака" и сборной России Романа Зобнина Рамина выступила с обращением к болельщикам красно-белых. Она попросила поклонников команды записать видео со словами поддержки в адрес 23-летнего хавбека.
Напомним, что Зобнин получил тяжелую травму колена в контрольном матче с Венгрией (3:0). У футболиста подозрение на разрыв передней крестообразной связки и повреждение внутренней боковой связки. Сегодня он отправился в Рим для прохождения повторного медицинского обследования. По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, срок восстановления составит порядка пяти месяцев.
- Красно-белые, вас тут много? Уверена, что да! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение со словами поддержки! Это его подбодрит! Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать, что все ждут его обратно! - написала на своей странице в Твиттере Зобнина.
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Красно-белые,вас тут много??)уверена ,что да!! Пожалуйста, снимите для Ромки видеообращение, со словами поддержки!!!это его подбодрит!– Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 7 июня 2017 г.
Он очень переживает. Безумно любит футбол и расстроен, что травма выбила из колеи. Он должен знать,что все ждут его обратно!!– Рамина Зобнина (@zoobninaaa) 7 июня 2017 г.
baddy
Какая-то школота питерская пишет всякие гадости. Парень за сборную играл в товарняке и сломался. Зато Дзюба откосил от игры, теперь радуется.
07:45
Don
черепушке
21:47 7 июня
Don
И да Тигана, народной он стал, потому что на него народу больше ходит, легко ответ получается да, иногда нужно просто в своей черепашке иногда мозг включать)
21:47 7 июня
Don
Тигана, факты про зарплату в студию балабол) Да и насрать, когда это было, итого посмотри и помолчи. Да и в те же 80-е Спартак даже из тройки ни разу не вывалился, это тебе не доги с Мордовиями и Ростовами гонять)))
21:44 7 июня
tigana.1982
Don, иногда надо понять что прочитал, а потом писать! Не надо рвать свою ж..., никто величие Спартака не принижал. Но только вот 9 из 12 советских титулов Спартака относятся к 30-м и 50-60-м годам. А потом вдруг стал народной командой! К тому же, если вы не в курсе, какие зарплаты Спартак в 91-92-м предложил, собирая игроков по союзу, то лучше иногда действительно промолчать...
20:24 7 июня
PitersS
Мы понимаем насколько тяжела травма Зобнина и сочувствуем ему без всяких обращений.., но-руки-ноги ломают не только футболисты, но и сталевары, трактористы, дворники и не уверен, что с ними будут так носиться, как с травмированным футболистом, которого и в Рим повезут-ведь у нас, как что посерьезней, так лечиться туда едут за немалые деньги, которые сталевары и трактористы, чтобы вылечить ребенка, достают заложив душу и тело, что мы узнаем из сериалов.. Эй, краснобелые, голубые и зеленые-себя пожалейте и посочувствуйте друг другу. А Зобнину здоровья и жены подуховистее.
17:17 7 июня
Don
tigana.1982, не нужно писать глупости! Перечисли мне фамилии, кого лучших из других российских команд собрал Спартак в 90-е? И да, так много было бабла у Спартака, что когда в ЛЧ сезона 95/96 Спартак вышел в 1/4, господа Юран, Кульков, Онопко, Черчесов и т.д. перешли зимой в другие клубы,такие великие как Миллуол (который играл тогда во второй лиге Англии, даже не в Чемпионшипе), Овьедо, Динамо Дрезден и т.п., потому что там бабла больше предложили ,чем в Спартаке. Представляешь такой вот "богатый" клуб был тогда Спартак, что человек выбирает не 1/4 ЛЧ, а клуб второй лиги Чемпионата Англии))) Да и я могу посчитать титулы которые были до 90-х: 12 раз становился Чемпионом СССР (больше выигрывало только Динамо Киев - 13), 10 раз выигрывало Кубок СССР (больше всех). Там тоже бабла было больше всех?) Иногда лучше промолчать)
16:51 7 июня
sb1006
А сам уси-пусичка Ромка знает об этой слёзной просьбе ?
16:13 7 июня
tigana.1982
Вообще не понятна природа столь злых комментариев! Молодой футболист получил серьезную травму. Самое время поддержать его чисто по человечески. Пожелать ему здоровья. И не важно, что я не болельщик Спартака, но я же не зверь!...
15:04 7 июня
tigana.1982
Don, это все верно, но так можно сказать обо всех. А что такое Спартак без бабла начала 90-х, когда клуб собрал всех лучших из тех кто не уехал за границу и 10 лет правил бал в российском футболе... Титулы до и после сами посчитаете? Или, например, когда в Алании были бабки, она вполне конкурировала со Спартаком. Как только московские вынудили закрыть водочные цеха в Осетии, так и Алания закончилась...
15:00 7 июня
Don
зенит-супер-чемпион, вонючка успокойся) Зенит - 1925 -2007 (до бабла Газпрома) - 1 титул, 2 кубка, пару раз сыграли в еврокубках, итого: 82 года жалкого существования))))
13:31 7 июня
ЗЮК
Бездомное развонялось в комментариях.
13:21 7 июня
marksan
Детсад, однако! Люльки не хватает миллионеру?
12:56 7 июня
зенит-супер-чемпион
рамина. чьих она будет? долго будет ждать?
12:52 7 июня
wedes
бэдный малчик пажалейте его немного)
12:46 7 июня
Свинству Бой!
...и разгромить в знак поддержки еще пару стадиков в близ лежащих регионах. Так же можно спрыгнуть с крыши, совместные прыжки приветствуются особенно.
12:42 7 июня
ARBW
Гыыы... Ну это уже вообще маразм. СЭ, вы еще бабульки или дедульки его цитаты напечатайте))
12:34 7 июня