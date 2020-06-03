Супруга Жиркова поздравила бывшую жену Аршавина с днем рождения

Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста поздравила с днем рождения Юлию Барановскую.

Сегодня, 3 июня, Барановская отмечает свое 35-летие. Юлия была в браке с экс-игроком «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным (2004 — 2013 г.).

«Моя малышка, с днем рождения! Юля, скучаю и люблю!» — написала Инна Жиркова в Instagram.

Барановская работает телеведущей на Первом канале.