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Супруга Жиркова оценила новое фото жены Кокорина в обтягивающей майке

21:17
Дарья Валитова. Фото instagram.com
Дарья Валитова. Фото instagram.com
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Дарья Валитова, жена форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram. Супруга 29-летнего российского футболиста показала подписчикам фотографии в обтягивающей белой майке.

Также в руках Дарья держит клетчатую рубашку.

Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, оставила в комментариях под постом Валитовой эмоджи розы.

Жена Жиркова показала фото с мужем в очках: Инна — в одной рубашке, Юрий — с голым торсом

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