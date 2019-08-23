Супруга Погребняка похвасталась мужем, сравнив его с гигантской гориллой

Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария опубликовала новую фотографию в своем Instagram. На снимке девушка стоит на фоне огромной статуи гориллы (судя по всему, это персонаж кинофильма «Кинг Конг» — прим. «СЭ»).

«Именно так, я чувствую себя рядом с мужем! — подписала фото Мария. — Я — маленькая девочка рядом с мужественным, надежным, сильным, уверенным в себе мужчиной. Скажите, похожи?»

Павел и Мария сыграли свадьбу в 2014-м. Пара воспитывает трех сыновей.

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