Супруга Новосельцева отреагировала на слухи о воссоединении с футболистом «Сочи»

Жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру опубликовала новую сторис в своем Instagram. Девушка прокомментировала слухи о примирении с футболистом.

Ранее Новосельцев и Кейру выложили совместные фотографии.

«Мне пишут, звонят и какие-то странные сообщения: «Екатерина, вы что, помирились с Иваном?» Какие-то поздравления, воссоединения. Я реально немножко не понимаю. Какие-то ссылки на его страничку. Но я напоминаю, что вся моя семья, включая, конечно же, меня в первую очередь, мы все заблокированы. Я не вижу и не имею никакого доступа к его странице. У меня уже нервы шалят, и я на таком эмоциональном дне, что следить, что он там делает и какие-то мне моменты неприятные, уже у меня сил не хватает. Я не знаю, что там происходит», — сказала на видео сторис Instagram Кейру.

Новосельцев и Кейру опубликовали совместные фото. Что это значит?