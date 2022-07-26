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Жена Карпина показала фото в зеленой кофточке с глубоким декольте

Читать «СЭ» в
Дарья Карпина.
Фото Соцсети
Дарья Карпина.
Фото Соцсети
Дарья Карпина.
Фото Соцсети
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Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья поделилась фотографией из соцсети. Девушка позирует в зеленой кофточке с глубоким декольте.

«Муж вывел на ужин», — подписала фото Карпина.

Дарья Карпина. Фото Соцсети
Дарья Карпина.
Фото Соцсети
Дарья Карпина. Фото Соцсети
Дарья Карпина.
Фото Соцсети

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.

В конце мая Дарья Карпина выпустила новую песню под названием «За что».

Валерий Карпин
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