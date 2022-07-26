Жена Карпина показала фото в зеленой кофточке с глубоким декольте
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья поделилась фотографией из соцсети. Девушка позирует в зеленой кофточке с глубоким декольте.
«Муж вывел на ужин», — подписала фото Карпина.
Дарья Карпина.
Фото Соцсети
Дарья Карпина.
Фото Соцсети
Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.
В конце мая Дарья Карпина выпустила новую песню под названием «За что».
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