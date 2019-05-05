Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Инстаграме фотографию, где спортсменка занимается стретчингом.

Стретчинг – комплекс физических упражнений для достижения определенной гибкости мышц и связок своего тела.

– Растяжка в воскресенье, – подписала фото Ефимова.

Напомним, что Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.

Юлия Ефимова и ее поздравление с Днем святого Валентина. Вы навсегда потеряете покой