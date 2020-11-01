«Странно, что такая девушка нуждается в подобных фото». Снимок Кастеровой в обтягивающей майке смутил пользователей
20:00
Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram.
Супруга 34-летнего российского спортсменка выложила фото в обтягивающей майке.
«Утренняя проверка зеркала», — написала Кастерова.
«Странно, что такая девушка нуждается в подобных фото», — отреагировал один из подписчиков Анны.
Подписчики оценили фото Кастеровой: «Лапуся», «Красиво», «Красоточка».
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