«Странно, что такая девушка нуждается в подобных фото». Снимок Кастеровой в обтягивающей майке смутил пользователей

Анна Кастерова, жена форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, опубликовала новый пост в Instagram.

Супруга 34-летнего российского спортсменка выложила фото в обтягивающей майке.

«Утренняя проверка зеркала», — написала Кастерова.

«Странно, что такая девушка нуждается в подобных фото», — отреагировал один из подписчиков Анны.

Подписчики оценили фото Кастеровой: «Лапуся», «Красиво», «Красоточка».