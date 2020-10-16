Необычное платье с прозрачными рукавами и перья. Загитова предстала в новом образе на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова для съемок в новом выпуске «Ледникового периода» нарядилась в необычное черное платье и головной убор в ретро-стиле. Фигуристка ведет новый сезон передачи вместе с чемпионом Игр-2002 Алексеем Ягудиным.

marsel94_official: «Так необычно, такую Алину я еще не видел! Винтажный головной убор с черными кристаллами и перьями».

nataliandreevnaa: «Вот это бомба! Интересно, тема, наверное, ретро будет».

oreo_plt_and: «Очень красиво. Алина — звезда. Стилисты, мы в вас верим!»

solirik: Очень красиво! Думаю, что это костюмы по теме новой программы, будет что-то ретро".