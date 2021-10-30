«Стало дурно». Российская синхронистка Субботина выложила фото в светящемся купальнике

Российская синхронистка Варвара Субботина опубликовала новое фото у себя в Instagram.

Спортсменка выложила фотографию в светящемся купальнике из бассейна.

«Безумно хотела фотографии в этом купальнике. По-моему, получилось», — написала Субботина.

20-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.