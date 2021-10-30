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«Стало дурно». Российская синхронистка Субботина выложила фото в светящемся купальнике

08:12
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram

Российская синхронистка Варвара Субботина опубликовала новое фото у себя в Instagram.

Спортсменка выложила фотографию в светящемся купальнике из бассейна.

«Безумно хотела фотографии в этом купальнике. По-моему, получилось», — написала Субботина.

20-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.

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Иван Торопцев все материалы автора
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