«Стало дурно». Российская синхронистка Субботина выложила фото в светящемся купальнике
08:12
Российская синхронистка Варвара Субботина опубликовала новое фото у себя в Instagram.
Спортсменка выложила фотографию в светящемся купальнике из бассейна.
«Безумно хотела фотографии в этом купальнике. По-моему, получилось», — написала Субботина.
20-летняя Субботина является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по синхронному плаванию.
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