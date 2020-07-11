«Стильно оставляю свои 20». Возняцки эффектно встретила день рождения

Сегодня, 11 июля, исполнилось 30 лет самой успешной датской теннисистке Каролин Возняцки. Спортсменка завоевала 30 титулов WTA, победила на Australian Open-2018, а в 2010 году выходила на первое место в рейтинге WTA.

В январе 2020 года после вылета в третьем круге Australian Open Возняцки завершила карьеру.

Сама спортсменка обозначила свое 30-летие небольшим видеороликом в Twitter.

«Стильно оставляю свои двадцатые!» — написала Возняцки.