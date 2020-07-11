«Стильно оставляю свои 20». Возняцки эффектно встретила день рождения
11 июля 2020, 11:35
Сегодня, 11 июля, исполнилось 30 лет самой успешной датской теннисистке Каролин Возняцки. Спортсменка завоевала 30 титулов WTA, победила на Australian Open-2018, а в 2010 году выходила на первое место в рейтинге WTA.
В январе 2020 года после вылета в третьем круге Australian Open Возняцки завершила карьеру.
Сама спортсменка обозначила свое 30-летие небольшим видеороликом в Twitter.
«Стильно оставляю свои двадцатые!» — написала Возняцки.
Leaving my 20's in style! ?? pic.twitter.com/CsHH9dhfyP— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) July 10, 2020
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