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«Стильно оставляю свои 20». Возняцки эффектно встретила день рождения

11 июля 2020, 11:35
Каролин Возняцки. Фото Instagram
Каролин Возняцки. Фото Instagram
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Сегодня, 11 июля, исполнилось 30 лет самой успешной датской теннисистке Каролин Возняцки. Спортсменка завоевала 30 титулов WTA, победила на Australian Open-2018, а в 2010 году выходила на первое место в рейтинге WTA.

В январе 2020 года после вылета в третьем круге Australian Open Возняцки завершила карьеру.

Сама спортсменка обозначила свое 30-летие небольшим видеороликом в Twitter.

«Стильно оставляю свои двадцатые!» — написала Возняцки.

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