Солдатова объяснила, почему неудобно выступать в откровенном купальнике

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, в чем состоит неудобство при выступлениях в откровенном купальнике.

Отвечая на вопросы подписчиков в stories Instagram, Солдатова написала о купальнике, в котором ей было неудобно выступать.

«Не неудобно, но некомфортно, — отметила спортсменка. — Красивый купальник, но сначала было непривычно. Потому что это первый купальник с таким вырезом, еще и без юбки».

22-летняя Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы.