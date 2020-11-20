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Солдатова объяснила, почему неудобно выступать в откровенном купальнике

20:25
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, в чем состоит неудобство при выступлениях в откровенном купальнике.

Отвечая на вопросы подписчиков в stories Instagram, Солдатова написала о купальнике, в котором ей было неудобно выступать.

«Не неудобно, но некомфортно, — отметила спортсменка. — Красивый купальник, но сначала было непривычно. Потому что это первый купальник с таким вырезом, еще и без юбки».

22-летняя Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, трехкратная чемпионка Европы.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/soldy21/

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