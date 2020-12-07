Сногсшибательная Шарапова в стиле 80-х. Теннисистка не забросила тренировки после ухода из спорта
22:40
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала в Instagram эффектный снимок. Прославленная российская теннисистка предстала в образе в стиле восьмидесятых. По словам Шараповой, завершившей карьеру в начале года, она продолжает тренировки.
«Провела лето дома, делая программу тренировок Bala и поедая конфеты, так что чувствую себя очень естественно», — подписала Шарапова фото.
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