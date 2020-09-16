«Смотрите, кого я встретила». Актриса Арзамасова выложила неожиданное фото

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новую фотографию в Instagram.

На фотографии Арзамасова вместе с актером Андреем Леоновым, с которым снималась в сериале «Папины дочки».

— И не надо спрашивать, чего у меня такой взгляд очумевший! — написала Арзамасова. — Смотрите, кого я сегодня встретила на съемочной площадке. Несколько лет мы никак не пересекались! Ни на работе, ни в дружеских компаниях. Несколько раз я не смогла принять участие в телепередачах, главным героем которых был Андрей. Как на зло — в день записи передачи у меня обязательно была работа, или я была не в Москве. А я бы с таким удовольствием еще и еще раз сказала добрые слова о нашем замечательном «теле-папе»! Андрей Леонов — добрейший, душевнейший, трогательный, талантливый и профессиональный! Люблю! Девчонкам всем нашим — огромный привет!