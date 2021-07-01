«Смелый вырез». Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в черном платье

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram. 26-летняя спортсменка показала подписчикам фотографию в черном платье в горошек и черных очках.

Севастьянова сфотографировалась в кафе Монте-Карло.

«Любимое место», — написала гимнастка.

«Смелый вырез», — отреагировал один из подписчиков девушки.

В июне Севастьянова выложила откровенное фото в белом платье.

После Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.