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«Слишком горячо». Медведева показала очень откровенное фото в черном белье

Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила новые фотографии в социальных сетях. Она предстала в откровенном образе в черном белье.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.

Недавно стало известно, что Медведева войдет в состав жюри в предстоящем сезоне шоу «Новые Танцы» на телеканале ТНТ.

Ранее Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim, а также не раз публиковала в соцсетях провокационные снимки.

Евгения Медведева
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