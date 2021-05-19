Скелетонистка Никитина показала видео с растяжкой в персиковых леггинсах

Скелетонистка Елена Никитина показала видео со своей тренировки.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram видео, в котором она выполняет растяжку в персиковых леггинсах.

«Утро», — написала в Instagram Никитина.

28-летняя российская спортсменка тренировалась около стадиона «Лужники».

Никитина — четырехкратная чемпионка Европы и обладатель Кубка мира по скелетону. Также она является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.