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Скелетонистка Никитина показала видео с растяжкой в персиковых леггинсах

10:35
Елена Никитина. Фото Instagram
Елена Никитина. Фото Instagram
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Скелетонистка Елена Никитина показала видео со своей тренировки.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram видео, в котором она выполняет растяжку в персиковых леггинсах.

«Утро», — написала в Instagram Никитина.

28-летняя российская спортсменка тренировалась около стадиона «Лужники».

Никитина — четырехкратная чемпионка Европы и обладатель Кубка мира по скелетону. Также она является бронзовым призером Олимпиады в Сочи.

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