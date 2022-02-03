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«Упс, а леггинсы не порвутся»? Скелетонистка Никитина выложила фото из олимпийского Пекина

Скелетонистка Елена Никитина выложила фото из олимпийского Пекина в черных облегающих лосинах
Анна Горшкова
Корреспондент
Елена Никитина.
Фото Instagram

Российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фото в облегающих черных лосинах.

Подписчики оставили комментарии под фото: «Это от нервов так похудела?))», «Отдайте золото этой красоте!!!», «В лучших традициях Утяшевой», «Ждем видео заездов», «Даешь, Золото!!».

29-летняя Никитина является бронзовым призером Олимпиады 2014 года в Сочи.

Соревнования по санному спорту стартуют на Олимпиаде-2022 5 февраля и завершатся 10 февраля. В скелетоне будет разыграно два комплекта наград.

Елена Никитина
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