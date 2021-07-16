Синицина выложила фото с обнаженной спиной
19:11
Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, опубликовала полуобнаженное фото в Instagram.
Другая фигуристка, Софья Самодурова отреагировала на публикацию: «Огонь!»
Виктория Синицина и Никита Кацалапов — чемпионы России (2021), серебряные призеры чемпионата Европы (2019), бронзовые призеры чемпионатов Европы (2015, 2018, 2020).
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