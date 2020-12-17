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Шарапова согласилась выйти замуж за британского милионера

20:58
Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Instagram
Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Instagram
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Бывшая теннисистка Мария Шарапова в Instagram сообщила, что согласилась на предложение выйти замуж за британского миллионера Александра Гилкса.

«Я тебе сказала «да» еще в первый день нашей встречи. Или мы просто это так красиво скрывали?», — подписала публикацию Шарапова.

40-летнему британцу принадлежит часть акций аукциона Phillips, а также собственный онлайн-аукцион — Paddle8. У Гилкса очень обширный список влиятельных друзей, среди которых — оскаровские лауреаты, мультимилионеры и супермодели, включая Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. В прошлом году Александр был замечен в компании экс-президента США Барака Обамы. А еще он вхож в королевскую семью, близко знаком с принцами Уильямом и Гарри.

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