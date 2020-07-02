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«Шамаханская царица». Сотникова поразила поклонников фото в бикини

2 июля 2020, 19:23
Аделина Сотникова. Фото Instagram
Аделина Сотникова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram. Она сделала фото в бикини.

— Шамаханская царица, — написал один из подписчиков.

— Красотка внеземных масштабов, — добавил второй.

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Публикация от ??? ??? (@adelina_sotnikova14)

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.

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