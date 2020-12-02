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43-летняя Шакира обнажила стальные ягодицы. Подписчики остались в восторге

21:25
Шакира. Фото Instagram
Шакира. Фото Instagram
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Известная певица Шакира, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике, опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию со съемок нового клипа.

«Мне говорят, что ты ищешь такую девушку, как я», — подписала фото с оголенными ягодицами 43-летняя Шакира, добавив ссылку на аккаунт группы Black Eyed Peas.

«Королева», — отреагировал один из подписчиков поп-исполнительницы.

«Ты невероятная», — написал другой пользователь в комментариях.

Пике и Шакира вместе с 2011-го. Пара воспитывает двух сыновей: Милан (5 лет) и Саша (7 лет).

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