43-летняя Шакира обнажила стальные ягодицы. Подписчики остались в восторге
21:25
Известная певица Шакира, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике, опубликовала в своем Instagram откровенную фотографию со съемок нового клипа.
«Мне говорят, что ты ищешь такую девушку, как я», — подписала фото с оголенными ягодицами 43-летняя Шакира, добавив ссылку на аккаунт группы Black Eyed Peas.
«Королева», — отреагировал один из подписчиков поп-исполнительницы.
«Ты невероятная», — написал другой пользователь в комментариях.
Пике и Шакира вместе с 2011-го. Пара воспитывает двух сыновей: Милан (5 лет) и Саша (7 лет).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю