Севастьянова выложила фото в купальнике, показав всем пышную грудь и стройные ножки
Российская гимнастка Каролина Севастьянова в своих соцсетях опубликовала новое фото с отдыха. Девушка показала снимок в черно-белом купальнике и бело шляпе.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Ранее спортсменка прогулялась в откровенном кружевном топе по Портофино.
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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