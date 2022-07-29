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Сегодня, 17:15

Севастьянова выложила фото в купальнике, показав всем пышную грудь и стройные ножки

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
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Российская гимнастка Каролина Севастьянова в своих соцсетях опубликовала новое фото с отдыха. Девушка показала снимок в черно-белом купальнике и бело шляпе.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Ранее спортсменка прогулялась в откровенном кружевном топе по Портофино.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Каролина Севастьянова
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