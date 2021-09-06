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Севастьянова опубликовала фото в элегантном красном платье

06:00
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в красном платье.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Севастьянова завершила профессиональную карьеру после Олимпиады-2012 в Лондоне (Англия).

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Сергей Разин все материалы автора

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