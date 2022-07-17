«Так бы и укусил». Секс-символ ММА Ванзант выложила откровенное фото в микроскопических белых трусиках
Секс-символ ММА Ванзант выложила откровенное фото в микроскопических белых трусиках
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новое фото в своих соцсетях.
28-летняя американка опубликовала откровенное фото в монохромной рубашке и белых трусиках.
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети
Подписчики Ванзант восторженно отреагировали на новый пост спортсменки:
«Бомба».
«Фантастика!»
«Просто секси!»
«Так бы и укусил».
«Огонь».
Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.
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