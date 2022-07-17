«Так бы и укусил». Секс-символ ММА Ванзант выложила откровенное фото в микроскопических белых трусиках

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новое фото в своих соцсетях.

28-летняя американка опубликовала откровенное фото в монохромной рубашке и белых трусиках.

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети

Подписчики Ванзант восторженно отреагировали на новый пост спортсменки:

«Бомба».

«Фантастика!»

«Просто секси!»

«Так бы и укусил».

«Огонь».

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.