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Сегодня, 09:47

Секс-символ ММА Ванзант выложила откровенное фото без лифчика

Девушка-боец ММА Ванзант опубликовала откровенную фотографию топлес
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пейдж Ванзант.
Фото Личные соцсети Ванзант

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новое фото в своих соцсетях.

28-летняя американка опубликовала фото, в котором она стоит без лифчика и прикрывает грудь руками на фоне деревьев.

«Я — сильная женщина, черт возьми», — подписала снимок Ванзант.

Пейдж Ванзант. Фото Личные соцсети Ванзант
Пейдж Ванзант.
Личные соцсети Ванзант

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.

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