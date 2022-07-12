Секс-символ ММА Ванзант выложила откровенное фото без лифчика

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новое фото в своих соцсетях.

28-летняя американка опубликовала фото, в котором она стоит без лифчика и прикрывает грудь руками на фоне деревьев.

«Я — сильная женщина, черт возьми», — подписала снимок Ванзант.

Пейдж Ванзант. Личные соцсети Ванзант

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.