Секс-символ ММА Ванзант выложила откровенное фото без лифчика
Девушка-боец ММА Ванзант опубликовала откровенную фотографию топлес
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант выложила новое фото в своих соцсетях.
28-летняя американка опубликовала фото, в котором она стоит без лифчика и прикрывает грудь руками на фоне деревьев.
«Я — сильная женщина, черт возьми», — подписала снимок Ванзант.
Пейдж Ванзант.
Личные соцсети Ванзант
Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251. Спортсменка перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, в которой потерпела 2 поражения в 2 поединках.
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