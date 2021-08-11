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Секс-символ ММА Ванзант пошутила по поводу перехода в прыжки в воду

04:58
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новое видео. Она продемонстрировала прыжок в воду с сальто назад в розовом купальнике.

«Прыжка в воду на Олимпиаде в будущем? Напишите в комментариях, в каком олимпийском виде спорта, по вашему мнению, вы могли бы участвовать, если бы тренировались в течение года», — написала Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Напомним, в июле Ванзант проиграла Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Для нее это поражение стало вторым подряд в лиге.

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Евгений Козинов все материалы автора

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