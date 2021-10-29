Секс-символ ММА Ванзант поделилась откровенным фото в постели
09:58
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новое фото в Instagram.
27-летняя американка выложила откровенную фотографию, где она стоит на коленях в постели.
На счету Ванзант 8 побед и 5 поражений в ММА. С августа 2020 года спортсменка выступает в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, где потерпела 2 поражения в 2 поединках.
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