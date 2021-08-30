Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в розовом бикини

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новый пост в Instagram.

27-летняя американка выложила фото в бассейне в розовом бикини.

Напомним, в июле Ванзант потерпела поражение от Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Это поражение стало для нее вторым подряд в лиге.