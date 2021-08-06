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Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в откровенном костюме ковбоя

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Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала в Instagram новую фотографию. Она показала снимок, на котором одета в сексуальном наряде ковбоя.

«Оставайся странным маленьким хиппи», — подписала фотографию Ванзант.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Ванзант регулярно публикует подобные фотографии. Ранее она уже выкладывала кадры в этом же наряде.

Напомним, в июле Ванзант потерпела поражение от Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Это поражение стало для нее вторым подряд в лиге.

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Евгений Козинов все материалы автора

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