Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в откровенном костюме ковбоя

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала в Instagram новую фотографию. Она показала снимок, на котором одета в сексуальном наряде ковбоя.

«Оставайся странным маленьким хиппи», — подписала фотографию Ванзант.

Ванзант регулярно публикует подобные фотографии. Ранее она уже выкладывала кадры в этом же наряде.

Напомним, в июле Ванзант потерпела поражение от Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Это поражение стало для нее вторым подряд в лиге.