Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в откровенном костюме ковбоя
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала в Instagram новую фотографию. Она показала снимок, на котором одета в сексуальном наряде ковбоя.
«Оставайся странным маленьким хиппи», — подписала фотографию Ванзант.
Ванзант регулярно публикует подобные фотографии. Ранее она уже выкладывала кадры в этом же наряде.
Напомним, в июле Ванзант потерпела поражение от Рэйчел Остович на турнире кулачных боев Bare Knuckle FC 19. Это поражение стало для нее вторым подряд в лиге.
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