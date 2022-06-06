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Женская лига

Сегодня, 22:04

Секс-символ ММА показала фото топлес и в трусиках

Читать «СЭ» в
Пейдж Ванзант.
Фото Личные соцсети Ванзант
Пейдж Ванзант.
Фото Фото из соцсети Ванзант
Пейдж Ванзант.
Фото Фото из соцсети Ванзант
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Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в социальных сетях. Ванзант показала фото топлес и в трусиках.

«Сиськи по ветру», — написала Ванзант.

Пейдж Ванзант. Фото Фото из соцсети Ванзант
Пейдж Ванзант.
Фото из соцсети Ванзант
Пейдж Ванзант. Фото Фото из соцсети Ванзант
Пейдж Ванзант.
Фото из соцсети Ванзант

«Роскошно», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Прекрасное фото», — добавил другой подписчик.

«Вашим мужьям повезло» — отметил еще один фанат спортсменки.

27-летняя спортсменка в ММА одержала 8 побед в 13 боях. В 2020 году она присоединилась к лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, где потерпела 2 поражения в 2 поединках.

Пейдж Ванзант
UFC
3
1
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