Секс-символ ММА показала фото топлес и в трусиках

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новую фотографию в социальных сетях. Ванзант показала фото топлес и в трусиках.

«Сиськи по ветру», — написала Ванзант.

Пейдж Ванзант. Фото из соцсети Ванзант

Пейдж Ванзант. Фото из соцсети Ванзант

«Роскошно», — написал в комментариях один из подписчиков.

«Прекрасное фото», — добавил другой подписчик.

«Вашим мужьям повезло» — отметил еще один фанат спортсменки.

27-летняя спортсменка в ММА одержала 8 побед в 13 боях. В 2020 году она присоединилась к лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, где потерпела 2 поражения в 2 поединках.