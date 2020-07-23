Седокова сообщила, что согласилась выйти замуж за Тимму

Известная певица Анна Седокова сообщила у себя в Instagram о том, что дала согласие выйти замуж за своего возлюбленного, атакующего защитника «Химок» Яниса Тимму.

— Мне кажется, «до тебя» не было, — написала Седокова. — Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня ты и я и есть наше удивительное настоящее и будущее.

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе «Да». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной.

До отношений с Тиммой Седокова была замужем за бывшим футболистом киевского «Динамо» и сборной Белоруссии Валентином Белькевичем, от него певица родила дочь. Также, у нее есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артема Комарова, с которым Седокова рассталась вскоре после родов.