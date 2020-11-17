Седокова рассказала, как познакомилась с мужем-баскетболистом

Известная певица Анна Седокова рассказала о знакомстве со своим нынешним мужем, баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

«Футбол, хоккей или баскетбол? Баскетбол, конечно! Навсегда, на веки вечные, и я не знаю лучше вида спорта, чем баскетбол. Я не знаю лучше спортсмена, чем Янис Тимма, — рассказала Седокова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff. — Это удивительный спорт.

Удивительно — сначала был баскетбол, а потом Янис. И правда, я прям узнала, я ходила на игры «Химок», и потом Янис приехал играть в «Химки». А пересеклись мы вообще у меня в баре, когда я его открывала. Получается, он пришел, и мы там познакомились, и как раз для меня был знак, что я же знаю «Химки». Он на то время играл пару недель, для меня был какой-то такой, не сигнал, а просто: о, классно, чувак играет в «Химках».

Янис приехал в Москву один, он жил в Москве один. На тот момент Янис и его бывшая жена приняли решение расстаться, о чем она заявила у себя в интервью неоднократно. И потом, желая вмешать меня в эту ситуацию и не признав какие-то свои ошибки, обратила против меня весь свой гнев. Ну, как бы мужчина приехал играть в другую страну, и он приехал один, и они приняли решение разойтись. И когда я с ним познакомилась, он жил сам, все делал сам, все».