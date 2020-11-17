Известная певица Анна Седокова рассказала, как влюбилась в своего первого мужа — экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Белоруссии Валентина Белькевича.

«Хейтеры начинают закидывать: «Вот у тебя столько браков!» Да я как слепой котенок тыкалась, не понимая, где есть что, где плохое, а где хорошее. Кому-то повезло. У кого-то есть мама, папа, семья, понимание, что это хорошее, это плохое. А я не знала, где хорошее, а где плохое, — сказала Седокова в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова. — Я встретила в 20 лет футболиста. Я уже работала, с 15 лет пытаясь помочь маме заработать деньги. Я в него влюбилась, знаешь, почему? Потому что он меня в боулинг повел. Понимаешь? Я настолько не видела жизни. Я зашла в боулинг и такая: «Вау, люди, веселятся просто так, проводят время!» А потом он мне частушку рассказал, меня это удивило — частушку. Типа там: хрен на хрен, перехрен — два хрена.

Ты понимаешь, насколько мой мир был тогда неопределенным и непонятным? Все эти сбитые прицелы, которые сбились в детстве, ориентировки и ориентации исключительно на достижение цели, чтобы выбраться из того дерьма, в котором я находилась, и вытянуть за собой родителей, и брата, и бабушку, они не давали мне времени разбираться в мужчинах, в поведении и других вещах. Поэтому я никогда никого не осуждаю за ошибки».

Бывшая участница группы ВИА «Гра» сейчас замужем за баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.