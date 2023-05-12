Щербакова выложила видео в шелковом лифчике и рубашке

Российская фигуристка Анна Щербакова выложила новый пост в своем Telegram-канале. Девушка показала себя в шелковом костюме, подчеркивающем ее фигуру.

Подписчики спортсменки в комментариях оценили ее обрах:

«Невероятная, волшебная, скромная».

«Красавица, лучшая!»

«Анютинка, ты неотразима».

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).