«Счастливые люди не брызжут ядом». Глубокомысленный пост от девушки Авербуха актрисы Арзамасовой

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, высказалась в Instagram по поводу ненавистников.

«В дороге решила и сама дать ответ на тему, которую предложила вам, дорогие подписчики для обсуждения в одном из предыдущих постов: о природе хейтерства, — написала Арзамасова. — Мнение у всех комментаторов единодушное. И мне даже не хочется лишний раз что-то цитировать, чтобы (как это ни странно) ... «не хейтить хейтеров».

В любом случае, в оценке этого явления чаще всего говорится о недостатке любви и внимания, о душевной ущербности и неудовлетворенности. Счастливые люди не брызжут ядом. Я все это понимаю... Находясь с детства в профессии, я нарастила броню. Но я не могу принять тот факт, что мы стали воспринимать это, как норму, во многом еще и потому, что я эмпат.

Приведу пример из детства. Я очень люблю собак. Однажды эта любовь чуть не дала слабину от большого страха, когда мы вместе с мамой на улице вечером встретили большую и очень злую собаку, которая лаяла на нас и кидалась. Мне было лет пять. Мама подхватила меня на руки и очень аккуратно отступала от собаки. Когда мы отошли на безопасное расстояние, собака успокоилась и шмыгнула куда-то в переулок. Я плакала и говорила маме, что «больше не буду любить собак, что никакие они не друзья», а мама тогда сказала, что ни одна собака не будет просто так кидаться на людей, без причины. Что так ведет себя только измученное, испуганное или больное животное, и что возможно — собака сильно пострадала от людей... И — да, страшно и опасно, но и очень-очень ее жалко...

Понимаю, не лучшая аналогия. Но суть — та. Я пробовала не раз вступать в контакт и отвечать, — и по-доброму, и дерзко, — но это никогда не приводило к хорошему результату. Получается, что единственный выход — оставить их с самими собой, блокировать. У них обязательно есть какие-то свои любимые сайты, аккаунты, где они в унисон могут поливать ядом кого угодно. Мы этого никогда не прочитаем. Большинство из нас не уходят дальше своих страниц и страниц людей, которые нам нравятся. Слишком драгоценно время. И такое равнодушие уже рождается, типа «ну норм, у многих, особенно мало-мальски известных людей, есть хейтеры». «Норм»? Нет, ребята. «Не норм». Я понимаю, что «собака лает, караван идет», — сама так живу. Но что-то же можно изменить? Глобально: как?"