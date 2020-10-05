«Самое страшное, что есть на планете, это человек!» Эмоциональный пост скелетонистки Канакиной о Камчатке

Российская скелетонистка Юлия Канакина посвятила пост экологической катастрофе на Камчатке. Спортсменка отреагировала на ситуацию с загрязнением воды и гибелью обитателей океана.

«Самое страшное, что есть на нашей планете, это человек!» — написала Канакина.

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«Все катаклизмы, что происходят в мире, являются результатом жизнедеятельности человека. И конца и края этому, похоже, нет».

«Все акцентируют свое внимание на отмывании денег из всевозможных ресурсов — и не важно, какой урон это нанесет планете».

«Очень сомневаюсь, что утечка ядовитых отходов была случайна и не заведомо спланирована годами ранее».

«Надеюсь, наша планетушка в очередной раз пройдет этот долгий пусть к восстановлению драгоценных ресурсов. А человек снова все погубит за раз, не моргнув и глазом. Потому что от человечности лишь одно название».

Пост Юлии Канакиной. Фото —

В конце сентября серферы рассказали, что на Халактырском пляже в Камчатском крае изменился цвет воды, а на пляже и дне около берега — множество погибших обитателей океана. У людей появилось раздражение на коже, упало зрение, затруднилось дыхание, было отравление. Специалисты, взявшие воду на анализ, обнаружили в ней превышение содержания фенолов в 2 раза, нефтепродуктов — в 3,6 раза.