Самая сексуальная спортсменка мира выложила фото с плоским животиком в коротких трусиках

Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

23-летняя девушка похвасталась перед подписчиками плоским животиком в коротких трусиках.

В 2019-м Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.

В феврале 2022 года спортсменка побила рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров на соревнованиях в Эрфурте. Ее результат составил 53,24.