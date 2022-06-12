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Сегодня, 10:52

Самая сексуальная спортсменка мира выложила фото с плоским животиком в коротких трусиках

Немецкая бегунья Алиса Шмидт показала откровенное фото после тренировки
Читать «СЭ» в
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети
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Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

23-летняя девушка похвасталась перед подписчиками плоским животиком в коротких трусиках.

В 2019-м Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.

В феврале 2022 года спортсменка побила рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров на соревнованиях в Эрфурте. Ее результат составил 53,24.

Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети
Алиса Шмидт.
Личные соцсети
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