Самая сексуальная спортсменка мира выложила фото с плоским животиком в коротких трусиках
Немецкая бегунья Алиса Шмидт показала откровенное фото после тренировки
Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.
23-летняя девушка похвасталась перед подписчиками плоским животиком в коротких трусиках.
В 2019-м Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.
В феврале 2022 года спортсменка побила рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров на соревнованиях в Эрфурте. Ее результат составил 53,24.
Алиса Шмидт.
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