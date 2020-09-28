Самая сексуальная спортсменка мира показала видео в белом бикини
11:37
Бегунья сборной Германии Алиса Шмидт опубликовала откровенное сторис в своем Instagram. 21-летняя атлетка похвасталась физической формой перед подписчиками в белом бикини.
На видео Шмидт сначала показала себя в зеркале, а затем прогулялась рядом с бассейном на фоне моря.
«Нас 1 миллион! Тем временем лучше всего проводить межсезонье в Греции», — написала в Instagram спортсменка.
В 2019-м Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.
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