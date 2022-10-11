Самая сексуальная легкоатлетка мира показала фото в синем бикини в бассейне
Немецкая легкоатлетка Шмидт выложила откровенное фото в синем бикини в бассейне
Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новый пост в соцсетях. 23-летняя спортсменка показала подписчикам снимок в синем бикини из бассейна.
В описании к фото Шмидт добавила два эмодзи русалочки. В комментариях пользователи восхищаются красотой девушки:
«Прекрасная Алиса», — написал один из ее подписчиков.
«Боже, вот это вау!» — эмоционально отреагировал другой человек.
Алиса Шмидт.
Фото Соцсети
Шмидт специализируется на беге и является бронзовым призером чемпионата Европы-2019 и медалисткой национального первенства Германии.
Ранее издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной атлеткой мира.
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