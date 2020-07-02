Самая сексуальная футболистка в мире. Алекс Морган — чемпионка мира и суперзвезда соцсетей
2 июля 2020, 19:28
Футболистка сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган сегодня отмечает свой день рождения. 2 июля спортсменке исполнился 31 год.
Нападающая дважды становилась чемпионкой мира (2015, 2019) и один раз завоевала с национальной командой серебряную медаль. В 2012 году Морган выиграла золото на Олимпиаде в Лондоне.
Алекс вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси попала на обложку американской версии игры FIFA 16.
7 мая 2020-го у Морган родилась дочь, которую назвали Чарли Элена Карраско. В социальных сетях получили большую популярность видео тренировок футболистки на последних месяцах беременности.
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