Футболистка сборной США и «Орландо Прайд» Алекс Морган сегодня отмечает свой день рождения. 2 июля спортсменке исполнился 31 год.

Нападающая дважды становилась чемпионкой мира (2015, 2019) и один раз завоевала с национальной командой серебряную медаль. В 2012 году Морган выиграла золото на Олимпиаде в Лондоне.

Алекс вместе с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси попала на обложку американской версии игры FIFA 16.

FIFA 16, which has women for the first time ever, features Alex Morgan and Messi on the cover: http://t.co/i9coxELr38 pic.twitter.com/OztgTMofJt — ESPN (@espn) July 21, 2015

7 мая 2020-го у Морган родилась дочь, которую назвали Чарли Элена Карраско. В социальных сетях получили большую популярность видео тренировок футболистки на последних месяцах беременности.