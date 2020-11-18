«Самая лучшая и светлая». Подписчики в восторге от нового образа актрисы Арзамасовой

Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

Артистка поделилась впечатлениями от новой роли.

Подписчики остались в восторге от нового образа актрисы:

mekarinab: «Самая лучшая и светлая актриса, да и просто человек. Оставайся всегда такой».

wlena 808 : «С Вами эти вещи обрели второе дыхание. Вы подарили им новую яркую жизнь. Красиво,стильно! Успеха!»

nataveterok: «Елизавета, вы такой светлый человек!»