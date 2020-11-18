«Самая лучшая и светлая». Подписчики в восторге от нового образа актрисы Арзамасовой
14:36
Актриса Елизавета Арзамасова, девушка вице-чемпиона Олимпиады и хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
Артистка поделилась впечатлениями от новой роли.
Подписчики остались в восторге от нового образа актрисы:
mekarinab: «Самая лучшая и светлая актриса, да и просто человек. Оставайся всегда такой».
wlena808: «С Вами эти вещи обрели второе дыхание. Вы подарили им новую яркую жизнь. Красиво,стильно! Успеха!»
nataveterok: «Елизавета, вы такой светлый человек!»
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